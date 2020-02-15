المغربي بنشرقي يُتوج الزمالك بكأس السوبر

وطنا اليوم-عمان:قاد النجم المغربي أشرف بنشرقي فريقه الزمالك المصري للتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم عقب فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة على أرضية ستاد ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحقق الزمالك حامل لقب النسخة الماضية لقبه الرابع في كأس السوبر والثاني على التوالي منذ عام 2003، بينما فشل الترجي في إحراز لقبه الثاني بعد تتويج يتيم عام 1995، ليواصل تزعم الكرة القارية بعد نيله لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين.

وافتتح الزمالك التسجيل بضربة رأس من يوسف أوباما مع الدقيقة الثانية فقط قبل أن يدرك الترجي التعادل بفضل ركلة جزاء نفذها الجزائري عبد الرؤوف بن غيث (54).

ورفض المغربي أشرف بن شرقي أن يخرج من اللقاء دون كتابة اسمه في سجلات تاريخ البطولة بعدما اخترق دفاعات الترجي وسجل هدفا رائعا (58).

وعاد بن شرقي للتألق مضيفا هدف قتل المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وحمل لقاء اليوم بين الترجي والزمالك، الرقم 7 بينهما في المسابقة القارية الأم، حيث كان التفوق من نصيب الزمالك ثلاث مرات مقابل مرة للترجي، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل آخرها في دور المجموعات لدوري الأبطال 2005.