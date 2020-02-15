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المغربي بنشرقي يُتوج الزمالك بكأس السوبر
وطنا اليوم-عمان:قاد النجم المغربي أشرف بنشرقي فريقه الزمالك المصري للتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم عقب فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة على أرضية ستاد ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.
وافتتح الزمالك التسجيل بضربة رأس من يوسف أوباما مع الدقيقة الثانية فقط قبل أن يدرك الترجي التعادل بفضل ركلة جزاء نفذها الجزائري عبد الرؤوف بن غيث (54).
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