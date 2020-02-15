الرئيسية | رياضة الأمن يلقي القبض على محترف نادي الرمثا باتريك

وطنا اليوم-عمان:شغلت قضية المحترف في نادي الرمثا باتريك الشارع الرياضي الأردني بعدما تم احتجازه في احد مراكز الأمن العام في محافظة اربد اثر.

وأكد الناطق الاعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة بانه تلقت إدارة نادي الرمثا اتصال هاتفي من اللاعب باتريك مفاده انه محتجز في احد مراكز الأمن العام في محافظة اربد وعلى الفور قامت إدارة النادي وبحضور محامي النادي بالتوجه للمركز الأمني لمعرفة أسباب الاحتجاز حيث تبين احد المواطنين تعرض للدهس وقام بتقديم شكوى لدى المركز الأمني على اللاعب بتهمة الدهس.

وتوجهت إدارة الرمثا بالاطمئنان عن حالة المصاب وباشر محامي النادي بإجراء الكفالة للاعب حيث تم تكفيله على الفور والاطمئنان على حالته الصحية والنفسية ولتتفاجأ ادارة نادي الرمثا وعلى لسان وكيل اعمال اللاعب باتريك (ايلر حليلي )ان ادارة الرمثا قد قامت بأفتعال ماحدث مع باتريك على حد تعبيره.

علمآ ان الوكيل ايلر قد حاول ابتزاز النادي ومنذ عدة أيام وذلك بأسلوب الضغط الإعلامي للحصول على مبالغ غير متفق عليها في العقد وذلك بعد علمه بأن هنالك نية لفسخ عقد اللاعب حيث أن إدارة نادي الرمثا ستلجأ بالرد على وكيل الأعمال وذلك عن الطرق القانونية علمآ انه تم تزويد محامي النادي بكافة الادلة والوثائق التي تم الضغط بها من ايلر والتي تسيء لمنظومة وجماهير وأعراف كرة الأردنية بشكل عام والرمثا بشكل خاص وان ادارة الرمثا لن تتوانى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

علمآ بأن نادي الرمثا له باع طويل في عالم استقطاب المحترفين ويعتبر نادي الرمثا من اوائل المستقطبين للمحترفين على الصعيد المحلي حيث كانت ولاتزال ادارة الرمثا تتعامل بكل مهنية واحترافية وهذه الأسس والقواعد التي زرعها راعي الرياضة الأول جلالة الملك عبدلله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه

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