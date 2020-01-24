الرئيسية | رياضة كورونا ينقل تصفيات الملاكمة للأولمبياد الى الاردن

وطنا اليوم-عمان:أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، منح الأردن حق استضافة بطولة الملاكمة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا والتي ستقام في العاصمة عمان في الفترة ما بين ٣-١١ من شهر آذار/ مارس القادم.

وجاء هذا القرار بعد إلغاء استضافة مدينة ووهان الصينية للبطولة والتي كان من المقرر أن تنطلق في الفترة ما بين ٣-١٤ من شهر شباط القادم بسبب تطورات فايروس كورونا في المدينة الصينية مما استدعى اتخاذ قراراً مشتركاً اتخذته كل من اللجنة التنظيمية للملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الصينية.

وبحسب اللجنة الأولمبية الدولية فقد تقرر منح الأردن حق استضافة البطولة بعد الملف الذي تقدمت به اللجنة الأولمبية الأردنية للتأكد من إقامة البطولة ضمن سياقها الزمني بما يخدم مصلحة الرياضيين الذين يستعدون للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة ما بين ٢٤ من شهر تموز وحتى ٩ من شهر آب من العام الحالي.

وهذا وستعمل اللجنة المنظمة المحلية على مشاركة كافة التفاصيل اللوجستية مع اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الوطنية للملاكمة في البلدان المشاركة في غضون الأيام القليلة القادمة.

وعبرت اللجنة التنظيمية للملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية عن شكرها للدول التي تقدمت بملف استضافة الألعاب والتي قدمت دعمها الكبير للتأكد من إقامة البطولة التي تعتبر بوابة العبور للألعاب الأولمبية.

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