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قرعة بطولة درع الإتحاد تضع الوحدات والرمثا في مجموعة الموت
وطنا اليوم-عمان:سحبت الثلاثاء قرعة بطولة درع المحترفين الأردني والتي سحبت في مركز الحسين الثقافي - امانة عمان الكبرى.
وجاءت المجموعات كالتالي :
المجموعة الأولى :
- الصريح
- الأهلي
- شباب العقبة
- الفيصلي
المجموعة الثانية :
- الرمثا
- سحاب
- السلط
- الوحدات
المجموعة الثالثة :
- معان
- شباب الأردن
- الجزيرة
- الحسين اربد
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