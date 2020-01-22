الرئيسية | رياضة قرعة بطولة درع الإتحاد تضع الوحدات والرمثا في مجموعة الموت

وطنا اليوم-عمان:سحبت الثلاثاء قرعة بطولة درع المحترفين الأردني والتي سحبت في مركز الحسين الثقافي - امانة عمان الكبرى.

ووزعت الفرق البالغ عددهم 12 على ثلاث مجموعات حيث تنص قوانين البطولة على تأهل أول كل مجموعة إضافة إلى أفضل ثاني إلى الدور نصف النهائي والذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على أن تقام المباراة في وجاءت المجموعات كالتالي : المجموعة الأولى : - الصريح - الأهلي - شباب العقبة - الفيصلي المجموعة الثانية : - الرمثا - سحاب - السلط - الوحدات المجموعة الثالثة : - معان - شباب الأردن - الجزيرة - الحسين اربد

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