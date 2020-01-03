الرئيسية | رياضة لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو يحققون تقدما في التصنيف الدولي

وطنا اليوم ـ عمان شهد التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للجوجيتسو الصادر اليوم الاحد،تقدما كبيرا للاعبي المنتخب لوطني بعد تحقيقهم نتائج مميزة خلال الأشهر الماضية.

فقد صعدت اللاعبة يارا قاقيش إلى المركز الثاني ضمن منافسات وزن تحت 70 كغم برصيد 720 نقطة.

وكانت "قاقيش" التي تتصدر التصنيف الآسيوي، حصلت على 320 نقطة بفضل فوزها بالميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة والتي جرت في الإمارات، كما نالت خلال العام الماضي فضية في بطولة آسيا بمنغوليا وبرونزية كذلك ببطولة الألعاب القتالية العالمية بكوريا الجنوبية.

كما حل اللاعب حمزة الرشيد في المركز الثاني دولياً والأول على لاعبي آسيا ضمن منافسات وزن تحت 77 كغم وكان "الرشيد" توج بالميدالية الفضية ببطولة العالم الأخيرة.

وجاء اللاعب زيد جرندوقة في المركز الخامس دولياً ضمن وزن تحت 94 كغم برصيد 660 نقطة والثاني آسيوياً خلف الإماراتي فيصل الكتبي متصدر التصنيف العالمي أيضاً.

وفاز "جرندوقة" العام الماضي ببرونزيتين ببطولة آسيا وبطولة الألعاب القتالية العالمية وذهبيتين في بطولة الجائزة الكبرى بكازاخستان وفضية في بطولة الجائزة الكبرى (جولة تايلاند).

وحل اللاعب حيدر الرشيد في المركز السادس دولياً والثاني آسيوياً ضمن منافسات وزن تحت 85 كغم، وتوج حيدر الرشيد العام الماضي ببرونزية بطولة الألعاب القتالية العالمية بكوريا الجنوبية وغاب اللاعب عن العديد من البطولات بسبب الإصابة.

وجاء اللاعب باسل فانوس في المركز الحادي عشر عالمياً ضمن منافسات وزن تحت 94 كغم برصيد 376 نقطة وكان "فانوس" حصل على 200 نقطة العام الماضي بعد فوزه بالميدالية الذهبية ببطولة آسيا في منغوليا كما أنه حصد الميدالية الفضية في بطولة الألعاب القتالية العالمية.

وحل اللاعب عبدالكريم الرشيد في المركز الثاني عشر دولياً والثالث آسيوياً ضمن منافسات وزن تحت 69 كغم .

وكان عبدالكريم الرشيد، فاز العام الماضي بالميدالية الفضية ببطولة آسيا وذهبية ببطولة الجائزة الكبرى بكازاخستان.

وجاء بدر الخزاعي في المركز الخامس عشر ضمن منافسات وزن تحت 85 كغم وسامح أبو الراغب في المركز 21 ضمن منافسات وزن فوق 94 كغم.

وسيواصل نجوم منتخبنا الوطني مساعيهم في عام 2020 بتحقيق الميداليات وحصد النقاط للتقدم أكثر على سلم التصنيف العالمي والذي سيلعب دوراً كبيراً بعملية التأهل إلى النسخة الحادية عشر من "الألعاب العالمية" والتي تستضيفها مدينة برمنغهام بولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأميركية، حيث من المقرر أن يتأهل إليها في رياضة الجوجيتسو المصنفين العشر الاوائل بكل وزن.

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