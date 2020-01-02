الوحدات والجبيهة في المواجة الثالثة بنصف نهائي دوري السلة غدا

وطنا اليوم ـ عمان

يلتقي فريقا الجبيهة والوحدات لكرة السلة غدا عند الساعة السابعة مساء، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتأتي هذه المباراة في نصف النهائي من دوري بنك الاسكان الممتاز لكرة السلة، حيث سبق للوحدات أن فاز في اللقاءين الاول والثاني.

وفي حال فاز الوحدات في مباراة يوم غد فإنه يتأهل إلى المباراة النهائية، فيما فوز الجبيهة يبقي التنافس بين الفريقين.

يشار إلى ان تعليمات البطولة تنص على تأهل الفريق الذي يسبق الآخر في تحقيق 3 انتصارات من اصل 5 مباريات.