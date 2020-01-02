 وطنا نيوز -الوحدات والجبيهة في المواجة الثالثة بنصف نهائي دوري السلة غدا
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الوحدات والجبيهة في المواجة الثالثة بنصف نهائي دوري السلة غدا
التاريخ : 04-01-2020 04:24:29 المشاهدات: 1580

وطنا اليوم ـ عمان

 يلتقي فريقا الجبيهة والوحدات لكرة السلة غدا عند الساعة السابعة مساء، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتأتي هذه المباراة في نصف النهائي من دوري بنك الاسكان الممتاز لكرة السلة، حيث سبق للوحدات أن فاز في اللقاءين الاول والثاني.
وفي حال فاز الوحدات في مباراة يوم غد فإنه يتأهل إلى المباراة النهائية، فيما فوز الجبيهة يبقي التنافس بين الفريقين.
يشار إلى ان تعليمات البطولة تنص على تأهل الفريق الذي يسبق الآخر في تحقيق 3 انتصارات من اصل 5 مباريات.
ويلتقي يوم الاثنين المقبل فريقا الارثوذكسي والأهلي في التنافس على الصعود للنهائي.

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