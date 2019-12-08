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النادي الملكي يتوج بطلا لاندية المملكة للشطرنج
وطنا اليوم-عمان:توج النادي الملكي الاردني للشطرنج بطلا لاندية المملكه للدرجه الاولى في ختام البطولة التي نظمها الاتحاد الملكي الاردني للشطرنج وحصد ١٨ نقطه، وجاء في المرتبه الثانية نادي المهندسين بكسر التعادل وحصد ١٢نقطه ونادي اريحا في المرتبه الثالثه برصيد ١٢ نقطه ايضا، وفِي أندية الدرجه الثانية جاء نادي ابو نصير بالمرتبه الاولى وحصد ١٢ نقطه وفِي المرتبه الثانية نادي أدر وحصد ٨ نقاط ونادي جديتا بالمرتبه الثالثه برصيد ٤ نقاط.
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