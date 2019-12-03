تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

وطنا اليوم-عمان:أجريت الاثنين، قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية.

وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا.

فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير.

وتاليا نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا:







