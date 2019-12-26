الرئيسية | رياضة لأول مرة في السعودية.. تنظيم بطولة نسائية للغولف

وطنا اليوم-عمان:بعد تجربة في بدايات العام الجاري كانت الأولى من نوعها على صعيد الرجال، ستنظم السعودية أول بطولة نسائية لرياضة الغولف.

ومن المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 19 إلى 22 آذار 2020 ، وهي جزء من الجولة الأوروبية لغولف السيدات، في ملاعب نادي "رويال غرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة جدة، غرب السعودية.

ويشرف الاتحاد السعودي للغولف على البطولة النسائية التي تبلغ جوائزها مليون دولار، وتشارك فيها 108 لاعبات محترفات يتنافسن على لقب البطولة.

وستقام البطولة النسائية بالتزامن مع انطلاق "بطولة السعودية الدولية للغولف" في نسختها الثانية التي تقتصر المشاركة فيها على الرجال.

ويستعد الاتحاد السعودي للغولف، في فبراير المقبل، لإقامة منتدى الغولف السعودي الذي يهدف إلى إنشاء بيئة نشيطة وحاضنة بصورة مستدامة لهذه اللعبة على الصعيد المحلي.

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