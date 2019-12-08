الرئيسية | رياضة ترتيبات أمنية مشددة لقمة سلة الوحدات والاهلي

وطنا اليوم-عمان:قرر الاتحاد الاردني لكرة السلة تأخير انطلاقة مباراة الوحدات والاهلي في الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الثانية لتقام عند الساعة التاسعة مساءا بسبب ظروف النقل التلفزيوني.

وبحسب مصادر للمركز الاعلامي لنادي الوحدات، ستقام الجولة الثالثة وسط اجراءات امنية مشددة حيث ستكون قوات الامن والسيطرة متواجدة منذ ساعات الصباح الباكر يوم غد الجمعة لتفريغ الساحات الخاصة بصالة الامير حمزة التي ستحتضن اللقاء من السيارات والعمل على منع دخول اي شخص من كلا الناديين وتحديدا الجماهير، اضافة الى تنظيم دخول لاعبي الوحدات والاهلي والذي سيكون بحافلات خاصة للناديين؛ وعلى ان لا يتجاوز العدد ٢١ لاعب ومدرب واداري.

وكشف المصدر بأنه لن يسمح لغير حاملي البطاقات الرسمية الصادرة من اتحاد اللعبة بالدخول وتحديدا لوسائل الاعلام، على ان تكون المنصة الرئيسية مقتصرة فقط على اعضاء ادارة الناديين فقط.

واشار المصدر الى انه ستكون هنالك مرافقة امنية من والى الصالة لكلا الفريقين لضمان امن وسلامة اللاعبين.

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