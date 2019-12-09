الرئيسية | رياضة اتحاد الشطرنج يكرم اصحاب الانجازات

وطنا اليوم-عمان:كرم الاتحاد الملكي الاردني للشطرنج لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنيه الذين حققوا انجازت خلال مشاركتهم في البطولة العربية الفرديه للرجال والسيدات التي اقيمت في الجزائر خلال الفترة من 26 تشرين ثاني الى 6 كانون الاول من العام الحالي وحصد الاردن فيها خمس مداليات، حيث فاز لاعب المنتخب رأفت عيسى بالميداليه الذهبية في الشطرنج الخاطف للرجال وفي الشطرنج الكلاسيكي للرجال حصد لاعبنا سمير منصور الميداليه الفضية ولاعبنا رافت عيسى الميداليه البرونزية وفي الشطرنج السريع للرجال حصد لاعبنا رافت عيسى الميدالية الفضيه كما حصدت لاعبتنا بشرى الشعيبي الميدالية الفضية في الشطرنج الخاطف للسيدات وقد حصل كل من لاعبينا سمير منصور ورأفت عيسى على لقب استاذ دولي (IM ) وقد حصل الاردن على الترتيب الثاني عربيا في البطولة، كما تم تكريم لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذين حققوا نتائج في البطولة العربية للفئات العمرية التي اقيمت في الاردن خلال شهر تموز من هذا العام، حيث فاز لاعبنا لؤي سمير بالميدالية الذهبية لفئة 18 عام للذكور ولاعبتنا سيرينا ايراني بالميدالية الذهبية لفئة 6 سنوات للاناث وسيف مالك بالميداليه الفضية لفئة 16 سنة للذكور وكرم رستم بالفضية لفئة 6 سنوات للذكور وجيداهلال بالميدالية البرونزية لفئة 8 اعوام لفئة الاناث كما تم تكريم مدربي اللاعبين الذين حققوا الانجازات. وقد قام المهندس اسامه ربيع عضو الاتحاد بتوزيع الجوائز على اللاعبين والمدربين واشاد بهذه الانجازات الكبيرة التي جاءت ثمار جهود اسرة الاتحاد واللاعبين والجهاز الفني وقدم الشكر لسمو الامير محمد بن طلال راعي الحركة الشطرنجية في الاردن والرئيس الفخري للاتحاد واللجنة الاولمبية الاردنية والاعلام على دعمهم المستمر لهذه اللعبة

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