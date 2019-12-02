قطر تقهر الإمارات مجدداَ

وطنا اليوم-عمان:تأهل منتخب قطر للدور نصف النهائي من خليجي 24، وذلك بعد الفوز على الإمارات بنتيجة 4 / 2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب خليفة الدولي في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى .

سجل أهداف قطر أكرم عفيف " هدفين " في الدقيقتين 20 و 28 وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام في الدقيقتين 52 و93 .

جاءت المباراة جيدة المستوى من جانب لاعبي المنتخبين حيث سعى كل منهما لتحقيق الانتصار، والعبور لنصف النهائي، ورغم ان منتخب قطر كان يكفيه التعادل للتأهل إلا انه لعب على الفوز، ونجح في تحقيق ذلك

شوط مثير

جاء الشوط الأول مثيرا من جانب لاعبي المنتخبين، ونجح العنابي في التقدم بهدفين مقابل هدف للأبيض، وشهد هذا الشوط اللجوء لتقنية الفيديو " الفار " مرتين، وكانت الإثارة فيه حاضرة .

لعب المنتخب القطري من البداية بطريقة هجومية مع احداث توازن ما بين الدفاع والهجوم بوجود ثلاثة مدافعين في الخلف، وأربعة لاعبين في الوسط، وثلاثة في الهجوم بحثا عن السيطرة على منطقة الوسط .. وفي المقابل لعب الأبيض الاماراتي على رد فعل منافسه في محاولة لامتصاص الحماس في الدقائق الاولى من اللقاء .

ولم تك هناك أي فترات لجس النبض من جانب حيث هاجم العنابي بشدة في البداية، وكاد أن يسجل بعد 6 دقائق من كرة اخطأها المدافع والحارس الإماراتي معا، ووصلت الى عبد الكريم حسن لعبها من علي خط المرمى اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس وخرجت ضربة مرمى .

ثنائية لأكرم

وخلال أقل من 10 دقائق نجح أكرم عفيف لاعب منتخب قطر، والمتوج اليوم بلقب أفضل لاعب في أسيا في تسجيل ثنائية، الهدف الاول جاء في الدقيقة 20 عندما استثمر خطأ من المدافع محمد مرزوق وانفرد بالحارس ولعب الكرة في المرمى ليتقدم العنابي بالهدف الأول .

وبعد الهدف هاجم منتخب قطر بحثا عن تسجيل الهدف الثاني، وسط حالة من الأرتباك في أداء الأبيض وشهدت الدقيقة 26 جدلا على كرة أشار الحكم باستمرار اللعب فيها ولكن بعد العودة لتقنية الفار احتسب ضربة جزاء لمصلحة قطر عندما لمست الكرة يد محمد صالح وهو ساقط على الأرض في كرة مشتركة مع كريم بوضياف، وتصدى لضربة الجزاء اكرم عفيف ولعبها قوية في المرمى على يسار الحارس ليتقدم العنابي بثنائية .

عودة إماراتية

وعاد منتخب الإمارات بحثا عن تقليص الفارق ونجح في الدقيقة 33 من تسجيل الهدف الأول له من ضربة جزاء لعبها على مبخوت قوية في المرمى من كرة سقط فيها بندر الاحبابي من كرة مشتركة مع الحارس سعد الشيب الذي نال إنذارا لتصبح النتيجة 2 / 1 .. واستمر الأداء سجالا بعد ضربة الجزاء لينتهي الشوط 2 / 1 لقطر .

العارضة والهدف

ومع بداية الشوط الثاني رفضت عارضة الحارس محمد الشماسي تسجيل العنابي للهدف الثالث من كرة سددها أكرم عفيف وخرجت ضربة مرمى .

وضغط منتخب قطر بشدة بحثا عن الهدف الثالث، ونجح في تحقيق ذلك عن طريق حسن الهيدوس في الدقيقة 52 من كرة مررها له المعز علي ولعبها قوية مرت من بين قدمي حارس الإمارات لتشتعل المباراة وتصبح النتيجة 3 / 1 لقطر .

واجرى العنابي التغير الاول بنزول عبد العزيز حاتم بدلا من الهيدوس لأراحته والاطمئنان على جاهزية حاتم، الذي خرج من لقاء اليمن مصابا .. ورد الإماراتي بتغييرين بنزول علي صالح ومحمد عمر بدلا من إسماعيل الحمادي ومحمد مرزوق العطاس .

وكاد علي مبخوت يسجل الهدف الثاني ولعب كرة قوية مرت بجوار القام الايسر للحارس سعد الشيب مهدرا فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 75 .

ونجح علي مبخوت في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 من تسديدة داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الحارس سعد الشيب ودخلت المرمى لتشتعل المباراة وتصبح النتيجة 3 / 2 ثم لعب إسماعيل محمد بدلا من كريم بوضياف لتنشيط الهجوم .

ونجح منتخب قطر في إضافة الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع عن طريق خوخي بوعلام من ضربة رأس لتنتهي المباراة بفوز قطر 4 / 2 وتأهلها الى الدور نصف النهائي، ويودع الإماراتي البطولة من الدور الأول .