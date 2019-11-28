الرئيسية | رياضة الجمعة .. بطولة المملكة النسوية للملاكمة

وطنا اليوم-عمان:تنطلق صباح الجمعة بطولة المملكة المفتوحة للملاكمة للسيدات في صالة الشهيد راشد الزيود (الأرينا) بمدينة الحسين للشباب، والتي تستمر حتى السبت المقبل.

ويشارك في البطولة أكثر من 80 لاعبة من مختلف الأندية والمراكز والمؤسسات العسكرية "الدرك والأمن العام القوات المسلحة" بمختلف الفئات العمرية وبكافة الأوزان، حيث يشرف على تنظيمها اتحاد الملاكمة واللجنة النسوية.

وسيتم من خلال البطولة اختيار عناصر المنتخب الوطني للسيدات، والذي امامه استحقاقات مهمة في العام القادم أبرزها البطولات التأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وعن عودة النشاط النسوي للملاكمة قالت إيناس حسيبا أمين اللجنة النسوية: الملاكمة النسوية في الأردن بدأت في عام 2003 ولكن بعض المشاكل أثرت على استمرارها وكان التوقف لفترة ليس بالبسيطة، وهو ما يجعل العودة تتطلب جهدا كبيرا من الجميع.

وعن البطولة المقبلة أضافت حسيبا أنها فرصة مميزة للعبة لإعادة إحياء الملاكمة النسوية من جديد، ومشاركة أكثر من 80 لاعبة هو حافز للجميع للإستمرار والعمل على النهوض بكافة الفئات، موجهة الدعوة لمحبي اللعبة والجمهور بحضور منافسات البطولة.

وأشارت حسيبا إلى ان المنتخب النسوي سيكون حاضراً من جديد في المنافسات الرسمية بعد اختيار عناصره من بطولة المملكة، بالإضافة الى بطولات جديدة ستكون للاعبات الراغبات بممارسة رياضة الملاكمة.

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