الرئيسية | رياضة الزمالك يرفض لعب مباراة السوبر الأفريقي بقطر

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور الاثنين رفض ناديه خوض مباراة الكأس السوبر الأفريقي التي تجمع بالترجي التونسي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر النادي "لن نلعب مباراة السوبر في قطر وهذا قرار نهائي"، مبررا القرار بالأزمة الدبلوماسية بين مصر والسعودية والبحرين والإمارات من جهة والدوحة من جهة أخرى.

وأضاف منصور أن ليس لديه أي مانع بأن تحتضن تونس المباراة التي كان الاتحاد القاري حدد موعدها في 14 شباط/فبراير المقبل في الدوحة.

وتساءل منصور "الزمالك بطل كأس الاتحاد الإفريقي والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، لماذا نلعب في قطر؟ لماذا نلعب السوبر الإفريقي في آسيا؟..."، متحدثا عن مؤامرة على مصر والزمالك.

وتابع "سمعت أن نادي الترجي أصدر بيانا بشأن ترحيبه الكامل باللعب في قطر، وهذا شيء مؤسف بالنسبة لي".

وأوضح أن "الملف بالكامل في يد الدولة المصرية، ولو لهم رأي آخر سنحترمه لأننا جزء أصيل من الدولة المصرية".

ويأتي إقحام مرتضى منصور الجانب الرياضي في الأزمة السياسية بين دول الحصار وقطر في ظل، استقبال الدوحة لبطولة كأس الخليج والتي قررت السعودية والإمارات والبحرين المشاركة فيها في آخر لحظة.

وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن امتنعت عن المشاركة في "خليجي 23" بين نهاية العام 2017 ومطلع 2018، نظرا لأن قطر كانت المضيفة. لكن البطولة نقلت إلى الكويت قبل أيام من موعدها المقرر، كبادرة من الاتحاد الخليجي بعدما رفع الاتحاد الدولي (فيفا) الإيقاف الذي كان مفروضا على الكويت، ما دفع المنتخبات الثلاثة إلى خوض المنافسات.

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