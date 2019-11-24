الرئيسية | رياضة سخط شعبي على أردني لمنازلته لاعب من الاحتلال

وطنا اليوم-عمان:غضب عارم اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عقب قيام لاعب من المنتخب الوطني للجوجيتسو حمزة الرشيد بمنازلة لاعب كيان الاحتلال ضمن منافسات بطولة العالم المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

النشطاء الأردنيون عبروا عن استيائهم من تصرف لاعب المنتخب الوطني الرشيد وقبوله منازلة لاعب من الكيان الصهيوني المدعو نيمرود ريدر، مشيرين الى أن مناسبات رياضية سابقة رفض فيها كثر من اللاعبيين العرب منازلة لاعبيين من كيان الاحتلال .

وقال احد النشطاء عبر موقع تويتر: "يعني لا نال شرف المقاطعة ولا حتى ولا حتى فاز #التطبيع_خيانة".

وأشار الناشط الى ان الإعلام العبري تغنى بمنازلة لاعب كيان الاحتلال نمرود رايدر مع لاعب منتخبنا الوطني وان لاعب منتخبنا وقف عند عزف نشيد كيان الاحتلال.

وصب احد النشطاء غضبه على حمزة الرشيد ومدربيه قائلا: "التطبيع خيانة.. عار عليكم وعلى حمزة الرشيد وعلى مدربيه..ما حركتكم دماء أهل غزة اللي ما جفت بعد؟؟؟؟".

وكان لاعب منتخبنا حمزة الرشيد قد خسر النهائي امام لاعب كيان الاحتلال نيمرود ريدر ليكتفي بالميدالية الفضية.

اللجنة الأولمبية الأردنية من جهتها تجنبت الإشارة إلى جنسية اللاعب الذي واجهه رشيد في النهائي مكتفية بذكر خبر حصول الاردني على الميدالية الفضية دون الإشارة كما جرت العادة للاعب المقابل. كما ذكرت اللجنة في الخبر المفصل المنشور عبر موقعها الإلكتروني جنسيات جميع اللاعبين الذين واجههم اللاعب الأردني باستثناء اللاعب الذي قابله في النهائي مكتفية بذكر اسمه دون الإشارة إلى جنسيته.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر