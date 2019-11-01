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منتخبنا يكتسح الصين تايبية بخماسية نظيفة
وطنا اليوم-عمان:سحق المنتخب الأردني نظيره التايواني بخماسية نظيفة ، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله الثاني في القويسمة ، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة لكاس العالم.
وفي وقت سابق الثلاثاء فاز المنتخب الكويتي على نظيره النيبالي بهدف نظيف.
وبهذه النتائج اصبح ترتيب المجموعة :
استراليا : 12 نقطة (4 مباريات)
الكويت : 10 نقاط (فارق الأهداف :14)
الأردن : 10 نقاط (فارق الأهداف :8)
نيبال : 3 نقاط
تايوان : 0 نقطة
وتنتظر النشامى مهمة صعبة في باقي التصفيات ، حيث سيلعب باقي مباريات خارج الأردن ، وهي ضد الكويت وأستراليا ونيبال.
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