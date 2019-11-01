 وطنا نيوز -منتخبنا يكتسح الصين تايبية بخماسية نظيفة
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منتخبنا يكتسح الصين تايبية بخماسية نظيفة
التاريخ : 19-11-2019 08:02:55 المشاهدات: 2004

وطنا اليوم-عمان:سحق المنتخب الأردني نظيره التايواني بخماسية نظيفة ، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله الثاني في القويسمة ، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة لكاس العالم.
سجل اهداف اللقاء بهاء فيصل (د4+75) ، احمد عرسان (د25) ويزن عرب (د43) وحمزة الدردور (د62).

وفي وقت سابق الثلاثاء فاز المنتخب الكويتي على نظيره النيبالي بهدف نظيف.

وبهذه النتائج اصبح ترتيب المجموعة :

استراليا : 12 نقطة (4 مباريات)

الكويت : 10 نقاط (فارق الأهداف :14)

الأردن : 10 نقاط (فارق الأهداف :8)

نيبال : 3 نقاط

تايوان : 0 نقطة

وتنتظر النشامى مهمة صعبة في باقي التصفيات ، حيث سيلعب باقي مباريات خارج الأردن ، وهي ضد الكويت وأستراليا ونيبال.


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