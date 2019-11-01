الرئيسية | رياضة منتخبنا يكتسح الصين تايبية بخماسية نظيفة

وطنا اليوم-عمان:سحق المنتخب الأردني نظيره التايواني بخماسية نظيفة ، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله الثاني في القويسمة ، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة لكاس العالم.

سجل اهداف اللقاء بهاء فيصل (د4+75) ، احمد عرسان (د25) ويزن عرب (د43) وحمزة الدردور (د62). وفي وقت سابق الثلاثاء فاز المنتخب الكويتي على نظيره النيبالي بهدف نظيف. وبهذه النتائج اصبح ترتيب المجموعة : استراليا : 12 نقطة (4 مباريات) الكويت : 10 نقاط (فارق الأهداف :14) الأردن : 10 نقاط (فارق الأهداف :8) نيبال : 3 نقاط تايوان : 0 نقطة وتنتظر النشامى مهمة صعبة في باقي التصفيات ، حيث سيلعب باقي مباريات خارج الأردن ، وهي ضد الكويت وأستراليا ونيبال.

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