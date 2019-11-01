شاهدوا : اشتباك بين فيتال وصحفيين عقب خسارة النشامى

وطنا اليوم-عمان:قال البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، إن نتيجة المباراة مع استراليا غير عادلة.

وأضاف في تصريح صحفي أن المنتخب يستحق الفوز.

واشتباك فيتال مع عدد من الصحفيين عقب خسارة النشامى مع استراليا.

وخسر المنتخب الاردني في مباراته الخميس امام نظيره الاسترالي بهدف دون رد .

واقيم اللقاء على ستاد الملك عبدالله الثاني مساء الخميس .

ويتأهل بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع ضمان مشاركتها في النهائيات الآسيوية 2023 في الصين.

ولعب المنتخب الوطني الاردني بتشكيلة ضمت كل من :

- عامر شفيع

طارق خطاب / يزن عرب / محمد الدميري / احسان حداد

نور الدين الروابدة / بهاء عبد الرحمن / احمد سمير

احمد عرسان / ياسين البخيت / بهاء فيصل.











