تأجيل كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

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وطنا اليوم-عمان:أعلنت لجنة المسابقات للاتحاد الإسباني بالأمس عن قرارها بتأجيل موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد والتي كان من المقرر خوضها يوم 26 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني

وطلبت اللجنة اتفاق كلا الناديين على موعد محدد لخوض هذه المباراة، الأمر الذي بدأه النادي الكتالوني منذ ساعات بإصدار بيان رسمي ليؤكد على اختياره موعد 18 ديسمبر لإقامة المباراة، على ملعب «الكامب نو»

ويبدو أن كلا الطرفين توصل بالفعل لاتفاق نهائي، مثلما أشارنا من قبل، باقتراب انتهاء هذه الأزمة

وفي هذا الصدد، أصدر النادي الملكي بيانًا رسميًا للرد على طلب لجنة المسابقات واختيار موعد، قائلاً: «بعد قيام لجنة المسابقات للاتحاد الإسباني بتأجيل مباراة الكلاسيكو والتي كان من المقرر انعقادها يوم 26 أكتوبر بين برشلونة وريال مدريد ومطالبة كلا الناديين بالاتفاق على موعد محدد لخوض المباراة، يبلغ الريال أن الاتفاق المتفق عليه من قبل الناديين هو 18 ديسمبر».

جدير بالذكر أن هذا الموعد هو الذي اقترحه الاتحاد الإسباني ولكن رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس، تقدمت باقتراح آخر وطلبت لعب المباراة يوم 4 من نفس الشهر، ولكن القرار في النهاية سيكون وفقًا لرغبة الناديين وستقرره لجنة المسابقات.

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