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تكتم على مكان إقامة أبو تريكة بالعاصمة عمّان
وطنا اليوم-عمان:عبر النجم المصري محمد أبو تريكة، عن سعادته خلال زيارته الأولى للأردن، واصفا الشعب الأردني بالمضياف والمعطاء.
وقال أبو تريكة ، إن البساطة هي سر نجاحي في كرة القدم.
واضاف أنه يشعر بغصة لعدم مشاركته في أغلى الألقاب كأس العالم مع منتخب بلاده المصري، حسب تعبيره.
ويواصل نجم الكرة المصرية المعتزل محمد أبو تريكة، التكتم على مكان إقامته في عمان استعدادا للمشاركة في مباراة اعتزال اللاعب الفلسطيني فادي لافي التي تجري الجمعة.
ويخشى أبو تريكة إحداث فوضى من قبل الجماهير الأردنية والعربية في حال علمت مكان تواجده.
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