 وطنا نيوز -الاتحاد الأردني يتوعد المسيئين بالهتافات خلال مباراة النشامى
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الاتحاد الأردني يتوعد المسيئين بالهتافات خلال مباراة النشامى
التاريخ : 11-10-2019 10:21:39 المشاهدات: 293

وطنا اليوم-عمان:رفض الاتحاد الاردني لكرة القدم وبشدة ما صدر من هتافات خارجة عن الاطر الرياضية والاعراف والمبادىء المعززة لقيم الاحترام والحفاوة، والتي خرجت عن فئة غير مسؤولة ودخيلة على قيم مجتمعنا الاردني الاصيل المحب لاشقائه والحريص على عكس كل صور الترحيب والتقدير لضيوفه الاعزاء.

وقال الاتحاد في بيان له مساء الخميس، "واذ يبدي الاتحاد الاردني لكرة القدم أسفه المقترن بالاستغراب والاستهجان من هتافات غير مسؤولة صدرت عن مدرجات ستاد عمان الدولي خلال مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الكويتي، فإن الاتحاد سيتخذ كل الاجراءات الكفيلة بمحاسبة المسيئين والذين لا يمثلون الاردن بأخلاقه وتقديره للأشقاء كافة، مع التأكيد على الاعتزاز الكبير بالعلاقات المميزة التي تجمعنا والاشقاء في الكويت وفي المجالات كافة ومنها كرة القدم والتي تعد مثالا يحتذى بالتعاون والتنسيق".

واكد الاتحاد الاردني لكرة القدم فخره واعتزازه بالعلاقة الراسخة مع نظيره الكويتي وتقديره للمسيرة المعطرة لدولة الكويت الشقيقة وفي المجالات كافة، وذلك مدعاة فخر واعتزاز.


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