الرئيسية | رياضة تعادل مخيب يحسم مواجهة النشامى والكويت

وطنا اليوم-عمان:انتهت مباراة المنتخب الأردني ونظيره الكويتي، على استاد عمان الدولي بالتعادل السلبي، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين. وبهذه النتيجة بات ترتيب المجموعة : 1 – استراليا 6 نقاط / مباراتين 2- الكويت 4 نقاط مباراتين (فارق الأهداف عن الأردن) 3- الاردن 4 نقاط مباراتين 4- نيبال 3 نقاط / 3 مباريات 5تايبوان 0 نقطة / مباراتين وسيواجه الاردن الثلاثاء القادم نيبال في عمان .

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