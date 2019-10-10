الرئيسية | رياضة المشجعات الإيرانيات بملاعب طهران للمرة الأولى

وطنا اليوم-عمان:حضرت المئات من النساء الإيرانيات إلى ملعب آزادي، في العاصمة طهران، لمشاهدة مباراة منتخب بلادهم أمام كمبوديا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العام 2022 وكأس آسيا 2023.

وحصلت الإيرانيات على تذاكر لمشاهدة المباريات في الملعب رسميا للمرة الأولى بعد معركة صعبة وطويلة مع السلطات لدخول الملاعب التي تمنع على غير الرجال.

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد هدد باستبعاد إيران من تصفيات مونديال 2022 حال استمرار حظر المشجعات الإيرانيات من دخول الملاعب في المباريات الدولية لمنتخب إيران للرجال.

ويقتصر رفع حظر دخول النساء للملاعب، على المباريات التأهيلية لكأس العالم، وليس على مباريات البطولات المحلية الإيرانية، أو بطولات دوري أبطال آسيا.

ولن يسمح بدخول النساء إلى الملاعب، في مباريات الديربي الإيراني، بين فريقي الاستقلال وبيرسبوليس، اللذين يعدان أكبر فرق العاصمة طهران.

وعلى الرغم من دخول الناس الملاعب، إلا أنهن لم ينسين المشجعة التي اشتهرت في إيران باسم الفتاة الزرقاء، وهي سحر خوداياري والتي توفيت بعد إحراق نفسها هربا من المحاكمة التي قد تسجن بها، بعد القبض عليها لمحاولة دخول ملعب، وقامت المشجعات بالهتاف باسمها في المدرجات.

وهاجمت العناصر النسوية من الأمن الإيراني، المشجعات اللواتي هتفن باسم "الفتاة الزرقاء"، واعتقلن عددا منهن وفق مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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