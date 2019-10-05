الرئيسية | رياضة لاعبوا الجزيرة على رادار الأندية الأردنية

وطنا اليوم ـ رياضه أصبح لاعبو الجزيرة الأردني على موعد للدخول بمفاوضات مع عدة أندية محلية ترغب بتعزيز صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.



وكانت عدة أندية تنتظر إنهاء فريق الجزيرة لمشواره الآسيوي حتى يتسنى لها الدخول بمفاوضات رسمية مع اللاعبين.



وخرج الجزيرة الثلاثاء الماضي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على يد العهد اللبناني في نهائي منطقة غرب آسيا.



ويتوقع أن تحسم المفاوضات بعد انتهاء منتخب الأردن من مباراتيه في تصفيات كأس العالم أمام الكويت ونيبال يومي "10و15" تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وبخاصة أن خمسة من لاعبي الجزيرة البارزين يتواجدون حالياً بمعسكر منتخب النشامى.



ومن أبرز المرشحين لتلقي عروض احترافية من لاعبي الجزيرة: حارس المرمى أحمد عبد الستار، أحمد سمير، فراس شلباية، يزن العرب، إلى جانب الفلسطيني اسلام البطران.



وسيكون الدولي فراس شلباية مرشحاً بقوة للعودة إلى فريق الوحدات الذي أبدى الرغبة باستعادته لتعزيز قدرات مركز الظهير الأيمن.



في المقابل، ستسعى إدارة الجزيرة جاهدة للمحافظة على قوام فريقها، من خلال قطع المفاوضات المتوقعة من قبل الأندية المنافسة، وذلك من خلال مفاتحة اللاعبين لتجديد عقودهم.(كورة)

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