الرئيسية | رياضة رئيس الفيصلي: بلوغ دوري أبطال آسيا أكبر أهدافنا

وطنا اليوم ـ رياضه كشف بكر سلطان العدوان رئيس نادي الفيصلي، أن طموحات فريقه المقبلة تتمثل في بلوغ دوري أبطال آسيا، آملا أن يكون أول فريق أردني يحقق ذلك.



وقال العدوان في لقاء جمعه مع منظومة الفريق الأول، إن مجلس الإدارة سيقدم دعمًا غير محدود في سبيل توفير كافة مستلزمات النجاح أمام الفريق، لبلوغ دوري أبطال آسيا الذي يعتبر الحدث الأكبر بالقارة على صعيد الأندية.



وأضاف العدوان وفقًا للصفحة الرسمية للفيصلي على فيسبوك: "نشكر منظومة فريق كرة القدم في نادي الفيصلي على ما قدمته في الموسم الماضي وأثمر عن حصد الزعيم للقبي الدوري وكأس الأردن".



بدوره أكد راتب العوضات المدير الفني عن حجم المسؤوليات التي تنتظر فريق كرة القدم في الموسم المقبل، مما يتطلب التسلح بإصرار أكبر لمواصلة الإنجازات.



ولفت العوضات إلى أن الفيصلي سيشارك في تصفيات كأس آسيا حيث سيسعى الفريق كما هي عادته دائمًا ليمثل الوطن خير تمثيل.



وكانت إدارة الفيصلي قد حافظت على التشكيل الرئيسي للفريق حيث جددت عقود غالبية اللاعبين المحليين، باستثناء أنس بني ياسين الذي احترف في الدوري الإيراني.



وينتظر أن يدخل الفيصلي في الأيام المقبلة بمفاوضات مع محترفين أجانب على مستوى عال، لتعزيز قدراته وبلوغ ما يصبو إليه من طموحات في الموسم المقبل.(كورة)

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