الرئيسية | رياضة عبد الله ذيب على أعتاب السلط

وطنا اليوم ـ رياضه أصبح النجم الدولي عبدالله ذيب، قريبًا من الانتقال لفريق السلط الأردني، ليمثله خلال الموسم المقبل.



وقال مصدر، أن الطرفين اتفقا على كافة التفاصيل بانتظار أن تشهد الساعات المقبلة توقيع العقد.



وأضاف المصدر أن السلط أبدى رغبته في التعاقد مع ذيب قبل نحو شهر ونصف، لكن اللاعب انتظر حتى يعرف إن كان الجهاز الفني للوحدات يرغب في عودته للفريق أم لا.



وفي حال عودة ذيب للوحدات فإنه سيكون قائداً للفريق بالأقدمية، لكن سبق لمصدر أخر أن يكشف بأن ذيب خارج الحسابات.



ويعتبر عبدالله ذيب من اللاعبين المميزين حيث مثل المنتخب الأردني لسنوات طويلة، وبدأ مسيرته مع الوحدات ولعب لشباب الأردن، كذلك احترف في البحرين والسعودية وبلجيكا.(كورة)

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