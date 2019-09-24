بيان صادر عن نادي الوحدات للرد على صفحات مشبوهة

وطنا اليوم-عمان: أصدر نادي الوحدات اليوم الثلاثاء بياناً صحفياً للرد لتوضيح الاجراءات التي اتخذها النادي للرد على بعض الصفحات التي قامت بنشر تسريبات صوتية وإشاعات وتطاولت على هيبة النادي .

وأضاف نادي الوحدات ان الاجهزة لامنية قامت بتحديد الصفحات والتعميم عليها للتحقيق معهم ، وتالياً نص البيان:

انتشرت في الآونة الأخيرة صفحات مشبوهة و مسيئة لنادي الوحدات على منصات التواصل الاجتماعي، تعمل ضمن خطة ممنهجة لاعاقة عمل مجلس إدارة نادي الوحدات، الذي حظي بثقة الهيئة العامة و انتخبته مدة ثلاثة أعوام، و بدأت هذه الادارة تترجم برنامجها الإنتخابي الى افعال وانجازات ميدانية ظاهرة للعيان هادفة الى إعلاء إسم النادي وتعظيم انجازاته ، وما انفكت هذه الإدارة تعمل وتعمل ليل نهار لتنفيذ برنامجها الانتخابي وتحقيق رغبات وطموحات ابناء الهيئة العامة للنادي ومحبيه ومشجعيه ،البرنامج الذي تعهدت به، وتقدمت بخطى واثقة نحو النجاح، وظهرت نتائج عملها جلية لعشاق الأخضر، مما ازعج من لا يريد النجاح للنادي وإدارته الحالية، وسعى أعداء النجاح منذ اليوم الأول، لافشال مساعي هذه الادارة بكل الوسائل غير المشروعة.

وقد ظهرت في الاونة الأخيرة بعض الصفحات التي تتجرأ وتتطاول على هيبة نادي الوحدات من خلال الإساءة الى رئيسه وأعضاء مجلس ادارته وكوادر العمل بالنادي ، وكيل التهم اليهم بشكل متكرر ، وكذلك نشر العديد من التسريبات الصوتية والإشاعات متجاوزين ومتعدين بذلك على حدود الخصوصية والسرية الخاصة باعضاء مجلس الادارة وآلية عملهم وتحاورهم ..وسرية وخصوصية نادي الوحدات ككيان .

لقد اساءت هذه الصفحات لنفسها، و للوحدات ككيان، وأطلقت الشائعات و الأكاذيب، وتحاول ليل نهار التخريب على النادي، من خلال نشر التسجيلات المسربة للاسف من قبل أحد المقربين من أعضاء المجلس، محاولين التأثير على علاقة الزملاء، وعلاقة الادارة بالاندية الاخرى، و تسريب معلومات سرية عن الصفقات، وافشاء أسرار النادي، ومحتوى المحادثات الإدارية، وهذا عمل ينصب تحت بند السعي لافشال مجلس الادارة باي طريقة.

لطالما كان أعضاء المجلس منفتحين على الجماهير الوفية، ويتقبلون النقد و الملاحظات البناءة، لكنها ابدا لن تسمح بشتم الأعراض و توجيه التهم الباطلة، وزرع الفتن بين الناس.

وهذا للاسف يصدر ممن يسمون انفسهم الحريصون على مصلحة النادي ويدعون سعيهم الدائم لخدمة النادي بينما يمارسون ويعملون العكس تماما، ويعاونهم بعض المشاركين معهم في الدفاع عن الباطل، و تقول كلمة حق يراد بها باطل، بحجة انهم الأكثر حرصا من غيرهم و هم يعرفون انهم مخطئون، لكن كسب الشعبية الزائفة باتت مكشوفة، ولا تفيد وأصبحت الهيئة العامة، و جماهير الوحدات، تعرف أهدافهم و طريقة عملهم، وأصبحوا منبوذين ضمن العائلة الوحداتية الواحدة.

وقد قامت ادارة النادي بتقديم شكوى رسمية ضد هذه الصفحة ...