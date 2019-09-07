صلاح يحذف اسم مصر من حسابه على تويتر

وطنا اليوم-عمان:أثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي جدلا كبيرا وسط المصريين بعدما قام بحذف صفته كلاعب في صفوف منتخب الفراعنة من تعريفه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان صلاح يعرف نفسه بحسابه على تويتر كاتبا: "لاعب كرة قدم بفريق ليفربول ومصر"، قبل أن يقوم خلال الساعات الماضية بالاكتفاء بكتابة "لاعب فريق ليفربول"، إثر حذفه لكلمة مصر.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وذكرت تقارير صحفية مصرية أن صلاح أحس بالخيانة بسبب عدم حصوله على أي نقطة من مدرب وكابتن المنتخب الوطني المصري في التصويت على أفضل لاعب.

ولم يعتمد الاتحاد الدولي صوت خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب المصري وأحمد المحمدي قائد المنتخب، بسبب تأخر وصول ترشيحاتهم في الموعد المحدد، مما أهدر على صلاح 10 نقاط كاملة.

واحتل محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر المركز الرابع في سباق جوائز أفضل لاعب في العالم لعام 2019 خلف ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

واستغرب عدد من معجبي صلاح، حذف اللاعب لصفته كلاعب بالمنتخب المصري في حسابه على تويتر، فيما اعتبر آخرون عبر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الفرعون" تخلى عن وطنيته بهذا التصرف.

وبعد ساعات قليلة رد صلاح عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مؤكدا على حبه لوطنه وللشعب المصري.

ونشر صلاح صورة له أرفقها بعبارة : "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".