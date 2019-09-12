نجم chتماوي اردني, يسطع في سماء كرة السلة العالمية

وطنا اليوم-أحمد حكمت الدويري، صاحب الرقم السلّوي 44 لاعب المنتخب الوطني لنشامى كرة السلة، ولاعب نادي بطل سلة تركيا الأول (فنربخشة)، اصبح رقما صعبا في عالم كرة السلة الدولية, ويرشحه موقع يورو سبورت باسكت، ضمن الكبار لقائمة الشرف العالمية، في بطولة العالم لكرة السلة، التي اقيمت في الصين هذا العام 2019 .

كابتن احمد ليس لاعبا اعتياديا بل انه متعة للعين والروح، لمتابعيه والمهتمين بهذه الرياضة الرائعة، كرة السلة يستمتع باللعب فيمتع المشاهدين, ويحقق النتائج والفوز.

احمد الدويري ابن السادسة والعشرين وابن chتم والأردن يتوقع لنفسه،ان يلعب لعشرة سنين قادمة، ان شاء الله، وبهذا يكسب اسمه وخبرته اللمعان المستحق والألقاب المميزة والألق.

كل التوفيق وأطيب أمنيات النجاح, للاعبنا الاردني الموهوب أحمد الدويري وألف مبروك للأردن.

هنا, لقطات للدويري الصقر، وهو يواجه برجولة مع منتخبنا الأردني، منتخبي المانيا والدومينيكان.