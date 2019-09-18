مواجهات نارية الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

وطنا اليوم-عمان:تتواصل الاربعاء منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بقمم مرتقبة، أبرزها تلك التي تجمع فريق العاصمة الفرنسية سان جيرمان بنظيره ريال مدريد، وأتليتكو مدريد بيوفنتوس.

فيما يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على شاختار دونيستيك الأوكراني، وتوتنهام على أولمبياكوس اليوناني.

تالياً مواعيد مباريات الليلة بتوقيت الأردن :

جالطة سراي .. 19:55 x كلوب بروج

توتنهام هوتسبير .. 19:55 x أوليمبياكوس

لوكوموتيف موسكو .. 22:00 x باير ليفركوزن

ريال مدريد .. 22:00 x باريس سان جيرمان

أتلانتا .. 22:00 x دينامو زغرب

سرفينا زفيزدا .. 22:00 x بايرن ميونيخ

يوفنتوس .. 22:00 x أتلتيكو مدريد

مانشستر سيتي .. 22:00 x شاختار دونيتسك