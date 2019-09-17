الباراغواي يقلب تأخره أمام النشامى الى فوز

وطنا اليوم-عمان:تمكن منتخب الباراغواي من قلب تأخره امام منتخبنا الوطني لكرة القدم بهدفين دون مقابل الى فوز بأربعة اهداف لهدفين في المباراة التي تجمعهما على ستاد عمان الدولي.

واحرز موسى التعمري الهدف الأول للنشامى عند الدقيقة 44 بعد هجمة مرتدة متقنة، قبل أن يضيف ياسين البخيت الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وتأتي هذه المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب الوطني لاستئناف مبارياته في المنافسات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس اسيا 2023 في الصين.

ويسعى المدرب البلجيكي للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز لاستثمار مباراة البارجواي لرفع درجة استعداد اللاعبين فنيا.