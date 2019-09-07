الرئيسية | رياضة إريكسن يفسد خطة يوفنتوس

وطنا اليوم ـ رياضه اقترب الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام، من حسم وجهته المقبلة، حيث أكد تقرير صحفي، أنه اختار الدوري الذي يريد أن يلعب فيه.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إريكسن بات بعيدًا بشكل كبير عن الانتقال ليوفنتوس، في ظل رغبته في اللعب بإسبانيا.



وقرر إريكسن عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، مفضلًا خوض تحد جديد.



ويتنافس ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ضم النجم الدنماركي، ومن المقرر أن يحسم الأخير مصيره خلال المرحلة المقبلة، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير/ كانون الثاني المقبل.



وباتت فرص يوفنتوس صعبة للغاية في ضم إريكسن، حيث كان يرغب في الانتظار للصيف المقبل للحصول على خدماته مجانًا، لكن اللاعب لا يفضل الانتقال إلى إيطاليا.

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