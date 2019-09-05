الرئيسية | رياضة بارتوميو يرد على احتمالية رحيل ميسي

وطنا اليوم ـ رياضه أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، الأنباء التي قالت إن عقد ليونيل ميسي، قائد الفريق، يسمح له بالرحيل قبل نهايته، مشيرا في الوقت نفسه أنه واثق من بقاء النجم الأرجنتيني.



وقال بارتوميو في مقابلة مع تليفزيون برشلونة اليوم، الخميس، "ميسي يمكن أن يغادر برشلونة قبل موسم 2020-21، إما لاعتزال كرة القدم، أو اللعب في أي مكان يريد".



وأضاف: "إنه شيء سبق وأن حدث مع بويول وتشافي وإنييستا، لكن ليس لدينا ما يدعو للقلق، فإن ليو رائع لدرجة أنني أشك في أنه سيغادر".



وأوضح بارتوميو: "ذهب تشافي إلى قطر، وذهب إنييستا إلى اليابان، واعتزل بويول بسبب إصابته، لكن هؤلاء اللاعبين قدموا الكثير للنادي، بحيث يجب أن يكون لديهم هذا الاحتمال".



وأكد رئيس البارسا: "بالطبع، لا أشك في أي شيء، وأنا متأكد من أن ميسي سيظل هنا حتى عام 2021".

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