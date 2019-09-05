 وطنا نيوز -النشامى يحقق فوزا مثيرا على الصين تايبيه
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النشامى يحقق فوزا مثيرا على الصين تايبيه
التاريخ : 05-09-2019 04:40:48 المشاهدات: 1257

وطنا اليوم-عمان:حقق المنتخب الوطني الاول لكرة القدم “النشامى“، فوزا صعباً ومثيراً على مضيفه منتخب الصين تايبيه “تايوان” بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس على ستاد “تايبيه البلدي”، لحساب الجولة الاولى عن مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وسجل هدفي “النشامى” كل من بهاء فيصل وأحمد سمير في الدقيقتين 18 و 37 على الترتيب، فيما سجل هدف الصين تايبيه اللاعب تشي هاو وين في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.


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