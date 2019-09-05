الاردن يودع كأس العالم بـ 3 خسارات

وطنا اليوم-عمان:خسر المنتخب الوطني لكرة السلة امام منتخب المانيا بنتيجة 96-62 في المباراة التي اقيمت الخميس في الصين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

واختتم المنتخب اليوم مشواره في بطولة كأس العالم، حيث تعرض لثلاث خسائر امام منتخبات الدومنيكان وفرنسا والمانيا ليودع البطولة.

وقال موقع كووورة إن المنتخب لم يقدم الأداء المأمول به، حيث فرض المنتخب الألماني أفضليته وتقدم في كافة الارباع.

واشار إلى أن منتخبنا الوطني عانى كما في المباراة السابقة من الإرهاق، حيث قدم أداء جيداً في الشوط الأول، ثم تراجع في الشوط الثاني.

وبرز اللاعب أحمد الدويري في المباراة من جانب الأردن وسجل بمفرده 17 نقطة، في وقت لم يقدم فيه بعض اللاعبين المستوى الذي يؤهلهم للظهور في حدث بحجم المونديال.