 وطنا نيوز -نشامى السلة يخسرون في مستهل مشوارهم بكأس العالم
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نشامى السلة يخسرون في مستهل مشوارهم بكأس العالم
التاريخ : 01-09-2019 01:40:51 المشاهدات: 531

وطنا اليوم-عمان:تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة للخسارة في بداية مشواره في بطولة كأس العالم لكرة السلة والمقامة حالياً في الصين .

وانتهى اللقاء بفارق بسيط لصالح الدومنيكان بواقع 80-76 بعد اداء رجولي من صقور الأردن .

و تأخر المنتخب الوطني بالنتيجة خلال الربعين الاول والثاني بواقع 22-17 و 25-19 قبل ان يتحسن اداءهم خلال الربعين الثالث و الرابع وحققوا الفوز فيهما بواقع 17-14 و 23-19 لكن الكفة مالت لصالح الدومنيكان في النهاية.

هذا وسيلعب صقور الاردن مباراتهم المقبلة امام فرنسا الثلاثاء قبل ان يختتموا الدور الاول بلقاء المانيا يوم الخميس المقبل


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