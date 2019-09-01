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نشامى السلة يخسرون في مستهل مشوارهم بكأس العالم
وطنا اليوم-عمان:تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة للخسارة في بداية مشواره في بطولة كأس العالم لكرة السلة والمقامة حالياً في الصين .
وانتهى اللقاء بفارق بسيط لصالح الدومنيكان بواقع 80-76 بعد اداء رجولي من صقور الأردن .
و تأخر المنتخب الوطني بالنتيجة خلال الربعين الاول والثاني بواقع 22-17 و 25-19 قبل ان يتحسن اداءهم خلال الربعين الثالث و الرابع وحققوا الفوز فيهما بواقع 17-14 و 23-19 لكن الكفة مالت لصالح الدومنيكان في النهاية.
هذا وسيلعب صقور الاردن مباراتهم المقبلة امام فرنسا الثلاثاء قبل ان يختتموا الدور الاول بلقاء المانيا يوم الخميس المقبل
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