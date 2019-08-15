الرئيسية | رياضة فيفا يواصل إنذار وإمهال الأندية الأردنية

وطنا اليوم-عمان:واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مسلسل إمهال وإنذار الأندية الأردنية لتسديد التزاماتها المالية تجاه عدد من اللاعبين الذين كانوا رفعوا شكاوى بحقها للحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

أمس تلقت إدارة نادي البقعة كتاباً رسمياً من «فيفا» يمهلها خلاله بضرورة دفع ما يقارب 22 ألف و800 دولار أميركي، للمحترف الليبي السابق بصفوف فريقها الأول لكرة القدم فراس جمعة، لعدم تسديدها لكامل مستحقاته المالية نظير اللعب الموسم الماضي في «البقعة» الذي هبط لمصاف الدرجة الأولى.



وطالب «فيفا» في كتابه، قيام الإدارة بتحويل المبلغ المحكوم به خلال مهلة أقصاها 45 يوماً من مجرد قيام اللاعب بتسليم رقم حسابه البنكي، وفي حال لم تقم الإدارة بذلك فإن النادي سيواجه عقوبة حرمانه من تسجيل اللاعبين الجديد على امتداد ثلاث فترات قيد قادمة.



ويعد القرار الذي تلقاه البقعة، الثاني من «فيفا» على الأندية الأردنية وبخصوص القضية نفسها، حيث سبق وأرسل الاتحاد الدولي كتاباً مماثلاً للجزيرة، يخطره بإمهاله 45 يوماً لتسديد التزاماته المالية تجاه المحترف السوري السابق بفريقه الأول لكرة القدم محمد وائل الرفاعي، وإبلاغه بتلقي عقوبة الحرمان من تسجيل لاعبين جدد في حال لم يقم بذلك.

وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك المزيد من الأندية سواء في المقدمة وغيرها، تبقى عرضة لاستقبال مثل هذا القرار قريباً، قياساً بالشكاوى التي رفعها عدد من محترفيها السابقين إلى «فيفا» بشأن عدم إيفائها بالتزاماتها المالية تجاهم.

ووجدت هذه الأندية نفسها أمام قرارات «فيفا» -السلطة الكروية الأعلى في العالم- بسبب قيام المحترفين الذين سبق وتعاقدت معهم ولم توفيهم حقوقهم المالية، بالتوجه مباشرة إلى الاتحاد الدولي للمطالبة بحقوقهم المالية دون وجود ما يمنعهم من ذلك قانونياً، ولعدم توصلها معهم إلى اتفاقات مرضية، على عكس ما هو الحال لدى اللاعبين المحليين الذين تجبرهم التعليمات على تقديم شكواهم إلى الاتحاد المحلي قبل التوجه إلى سلطة أعلى.

ومن المنتظر أن تشكل هذه القرارات مأزقاً جديداً للأندية المتضررة، وخصوصاً في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها أصلاً، والالتزامات المترتبة عليها، وعدم تحصلها حتى الآن لكافة المبالغ المرصودة لها في خزينة الاتحاد، الذي يعاني هو الآخر من ضائقة مادية.

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