الرئيسية | رياضة صدام بين الريال وباريس.. ومجموعة نارية لبرشلونة بدوري الأبطال

وطنا اليوم-عمان: سحبت اليوم الخميس قرعة دوري الابطال الاوروبي لكرة القدم . وجاءت المجموعات .. المجموعة الاولى -- ( باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - غلطة سراي ) المجموعة الثانية -- ( بايرن ميونخ - توتنهام - اولمبياكوس - النجم الاحمر) المجموعة الثالثة -- ( مانشستر سيتي - شاختار - دينمو زغرب - اتلانتا ) المجموعة الرابعة -- ( يوفنتوس - اتلتيكو مدريد - ليفركوزن - لوكوموتيف موسكو) المجموعة الخامسة -- ( ليفربول - نابولي - سالزبورج - جينك) المجموعة السادسة -- ( برشلونة - دورتموند - انتر - سلافيا براج) المجموعة السابعة -- ( زينيت - بنفيكا - ليون - لايبزيج ) المجموعة الثامنة -- ( تشيلسي - اياكس - فالنسيا - ليل)

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