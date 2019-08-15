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صدام بين الريال وباريس.. ومجموعة نارية لبرشلونة بدوري الأبطال
وطنا اليوم-عمان: سحبت اليوم الخميس قرعة دوري الابطال الاوروبي لكرة القدم .
وجاءت المجموعات ..
المجموعة الاولى -- ( باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - غلطة سراي )
المجموعة الثانية -- ( بايرن ميونخ - توتنهام - اولمبياكوس - النجم الاحمر)
المجموعة الثالثة -- ( مانشستر سيتي - شاختار - دينمو زغرب - اتلانتا )
المجموعة الرابعة -- ( يوفنتوس - اتلتيكو مدريد - ليفركوزن - لوكوموتيف موسكو)
المجموعة الخامسة -- ( ليفربول - نابولي - سالزبورج - جينك)
المجموعة السادسة -- ( برشلونة - دورتموند - انتر - سلافيا براج)
المجموعة السابعة -- ( زينيت - بنفيكا - ليون - لايبزيج )
المجموعة الثامنة -- ( تشيلسي - اياكس - فالنسيا - ليل)
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