 وطنا نيوز -صدام بين الريال وباريس.. ومجموعة نارية لبرشلونة بدوري الأبطال
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صدام بين الريال وباريس.. ومجموعة نارية لبرشلونة بدوري الأبطال
التاريخ : 29-08-2019 08:11:51 المشاهدات: 754

وطنا اليوم-عمان: سحبت اليوم الخميس قرعة دوري الابطال الاوروبي لكرة القدم .

وجاءت المجموعات .. 

المجموعة الاولى -- ( باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - غلطة سراي )

المجموعة الثانية -- ( بايرن ميونخ - توتنهام - اولمبياكوس - النجم الاحمر)

المجموعة الثالثة -- ( مانشستر سيتي - شاختار - دينمو زغرب - اتلانتا ) 

المجموعة الرابعة -- ( يوفنتوس - اتلتيكو مدريد - ليفركوزن - لوكوموتيف موسكو)

المجموعة الخامسة -- ( ليفربول - نابولي - سالزبورج - جينك)

المجموعة السادسة -- ( برشلونة - دورتموند - انتر - سلافيا براج) 

المجموعة السابعة -- ( زينيت - بنفيكا - ليون - لايبزيج )

المجموعة الثامنة -- ( تشيلسي - اياكس - فالنسيا - ليل) 


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