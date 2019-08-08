الحوراني: نطالب بمستحقات الفيصلي خلال 48 ساعة والتأخير يقود جماهيرنا للاعتصام أمام الاتحاد

وطنا اليوم ـ عمان ـ رياضه

طالب سامر الحوراني عضو مجلس إدارة نادي الفيصلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم، بضرورة الإسراع بصرف المستحقات المتأخرة خلال "48" ساعة.

وقال الحوراني: "للأسف اتحاد اللعبة غير مبال بمستحقات الأندية وشوؤنها، نحن نطالب بحقوقنا لا أكثر، فلماذا المماطلة؟".

وأوضح: "طالبنا قبل نحو شهرين في نادي الفيصلي المشاركة في البطولة العربية، إلا أن الاتحاد الأردني ألزمنا بعدم الازدواجية، خاصة أننا مقبلون أيضًا على المشاركة في آسيويًا، مما أرغمنا على الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية".

وتابع الحوراني: "الاتحاد الأردني يعلم علم اليقين بأن الفيصلي ملزم بدفع غرامات جراء عقوبات سابقة عربية وآسيوية فرضت عليه، ويجب أن نقوم بدفعها ضمن فترة محددة، ولذلك أصبحنا بأمس الحاجة للحصول على مستحقاتنا لدفع ما علينا من غرامات، وتجنباً لأي عقوبات إضافية".

وأكمل: "نحن في إدارة الفيصلي نجتهد في سبيل تجهيز فريق قوي يكون قادرًا على التأهل لدوري أبطال آسيا كأول فريق يحقق ذلك، وطالما كان فريقنا خير ممثل للكرة الأردنية في البطولات الخارجية".

وتمنى الحوراني أن يدفع اتحاد كرة القدم خلال 48 ساعة كامل مستحقات الفيصلي، مشيرًا إلى أن مزيدًا من التأخر قد يقود جماهيرنا للاعتصام أمام مقر اتحاد اللعبة.

وكشف الحوراني أن مستحقات الفيصلي المتأخرة تبلغ 185 ألف دينار وهي قيمة جائزتي الظفر بلقبي الدوري وكأس الأردن إلى جانب 20 ألف عن كل شهر خلال فترة التوقف الطويلة التي تعيشها الكرة الأردنية حاليا.

وأردف: "فوجئنا بأن الأمين العام لاتحاد الكرة صرف 10 آلاف دينار لنادي شباب الأردن، جراء مشاركته في البطولة العربية، وهنا نتساءل لماذا يتم تأخير صرف مستحقاتنا المالية التي نطالب بها منذ فترة طويلة".