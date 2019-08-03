برشلونة يقترب من ضم نجم يوفنتوس

وطنا اليوم ـ رياضه
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن برشلونة اقترب من التعاقد مع نجم يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي.
ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن برشلونة وصل إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته مع يوفنتوس، حول الأوروجوائي رودريجو بنتانكور، لاعب وسط البيانكونيري.
وأشارت إلى أن برشلونة يتابع اللاعب منذ نهاية عام 2018، بعد أن أصبح أساسيًا في تشكيلة السيدة العجوز.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن بنتانكور، سيغادر اليوفي صوب برشلونة في صفقة تقدر بـ 60 مليون يورو.
يذكر أن بنتانكور انضم إلى صفوف يوفنتوس في عام 2017، قادمًا من بوكا جونيورز الأرجنتيني.
ووضع البوكا شرطًا في عقد اللاعب مع السيدة العجوز ينص على تقاضيه نسبة 50%، من قيمة إعادة بيع بنتانكور في المستقبل.
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