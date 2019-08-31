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ولي العهد يفاجىء المنتخب الوطني لكرة السلة قبيل مغادرتهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم في الصين
وطنا اليوم-فاجأ سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المتخب الوطني لكرة السلة بحضوره آخر تمرين لهم قبيل مغادرتهم البلاد للمشاركة في نهائيات كأس العالم في الصين، حيث ستكون الأردن الدولة العربية الوحيدة من آسيا الممثلة في البطولة.
وجاءت زيارة سمو ولي العهد ضمن حرصه على رفع معنويات الفريق ودعمه المستمر للقطاع الرياضي والشباب.
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