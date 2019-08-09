آخر تطورات رحلة عودة نيمار إلى برشلونة

وطنا اليوم ـ رياضه

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة بدأ مساعي جدية لاستعادة نجمه البرازيلي الدولي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

وأشارت إذاعة "آر إيه سي آي" الكتالونية إلى توجه وفد من برشلونة اليوم الثلاثاء إلى باريس ليجري محادثات مع ليوناردو المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية حول هذا الموضوع.

وأوضحت الإذاعة أن الوفد الكتالوني يضم إريك ابيدال المدير الرياضي للبرسا، وأندريه كوري وسيط صفقات البلوغرانا في البرازيل، إضافة إلى خافيير بورداس عضو مجلس إدارة النادي الكتالوني.

وذكرت الإذاعة أن النادي الكتالوني سيعرض على سان جيرمان دفع ما يتراوح بين خمسين إلى مئة مليون يورو، إضافة إلى الموافقة على انتقال لاعب واحد على الأقل (صامويل أومتيتي أو إيفان راكيتيتش أو عثمان ديمبلي أو فيليبي كوتينيو) من صفوفه إلى النادي الباريسي مقابل استعادة نيمار.

وأشارت الإذاعة إلى وجود عرض آخر يتمثل في استعارة نيمار على أن يتضمن عقد الإعارة بندا إلزاميا يتيح إمكانية الشراء بحلول نهاية الموسم.

وكان المهاجم البرازيلي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو/حزيران 2022.

ويرغب نيمار في الرحيل عن "حديقة الأمراء" والعودة إلى "الكامب نو"، وكان صرح في مقابلة مع قناة "أو ماي غول" على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

وحسب تقارير إعلامية غير مؤكدة، يطالب النادي الباريسي مقابل التخلي عن نيمار(27 عاما) بمئة مليون يورو وضم البرازيلي كوتينيو -الذي يهتم بضمه بايرن ميونيخ أيضا- والبرتغالي نيلسون سيميدو بالإضافة إلى لاعب ثالث.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت قبل بضعة أيام أن ريال مدريد المنافس الأكبر لبرشلونة، عرض على النادي الباريسي انتقال نيمار مقابل 120 مليون يورو، وشمل العرض أيضا الموافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش إلى النادي الفرنسي.

غير أن صحيفة "ماركا" كشفت أن الفريق الباريسي يطلب 250 مليون يورو للتخلي عن نيمار، وهو رقم كبير بالنسبة للبرسا الذي تعاقد قبل أسابيع مع الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو.

وفي حال تمت الصفقة وعاد نيمار للبرسا (وهذه رغبته بحسب الصحافة الإسبانية)، فإن أحد هؤلاء اللاعبين ديمبلي أو غريزمان أو المهاجم الأورغوياني لويس سواريز سيجلس على دكة البدلاء.