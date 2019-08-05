عشية السوبر الأوروبي.. لفتة إنسانية من نجوم ليفربول وتشلسي

وطنا اليوم ـ رياضه

نشرت الحسابات الرسمية لطرفي كأس السوبر الأوروبي ليفربول وتشلسي على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لمدربي الفريقين ونجومهما -وفي مقدمتهم محمد صلاح- وهم يتبادلون الكرة مع أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من الاتحاد الرياضي التركي لهذه الفئة وآخرين من مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لرعاية لأطفال.

ونالت هذه الفيديوهات تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل، ووصل عدد المشاهدات عشرات الآلاف.

وظهر في الفيديوهات مدرب الريدز يورغن كلوب ومدرب البلوز فرانك لامبارد، إضافة إلى معظم نجوم الفريقين، وهم يلعبون الكرة ويلتقطون الصور التذكارية مع الأطفال في ملعب فريق بشكتاش بمدينة إسطنبول التركية التي سيحتضن المباراة المنتظرة الأربعاء.

وتأسست مؤسسة اليويفا لرعاية الأطفال في أبريل/نيسان الماضي بهدف تقديم الدعم والمساعدة للأطفال في أمور مختلفة منها الصحة والتعليم وممارسة الرياضة.