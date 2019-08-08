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خسارة قاسية جديدة لمنتخب السلة امام المنتخب التركي
وطنا اليوم ـ رياضه
واصل المنتخب الاردني لكرة السلة نتائجة السلبية ضمن استعداداته لكأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين، بالخسارة امام المنتخب التركي.
وانتهى اللقاء بفارق 34 نقطة بنتيجة 106/72.
وجاءت النتيجة التفصيلة لاشواط اللقاء الاربعة (30/16) 29(/20) (23/14) (24/22).
وكان المنتخب تلقى 3 خسارات في بطولة تشيكيا الدولية امام التشيك وتونس وبولندا.
كما خسر المنتخب مباراتان في بطولة ثلاثية ودية بالعاصمة الروسية موسكو، حيث خسر أمام المنتخب الروسي (71-11)، والمنتخب الإيراني (70-82).
وقبلها خاض بطولة ويليام جونز في الصين تايبيه والتي حقق فيها انتصارين مقابل 6 هزائم، فضلا عن الخسارة وديا من مصر.
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