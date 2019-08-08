 وطنا نيوز -خسارة قاسية جديدة لمنتخب السلة امام المنتخب التركي
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خسارة قاسية جديدة لمنتخب السلة امام المنتخب التركي
التاريخ : 14-08-2019 08:27:07 المشاهدات: 1260

وطنا اليوم ـ رياضه

واصل المنتخب الاردني لكرة السلة نتائجة السلبية ضمن استعداداته لكأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين، بالخسارة امام المنتخب التركي.

وانتهى اللقاء بفارق 34 نقطة بنتيجة 106/72.

وجاءت النتيجة التفصيلة لاشواط اللقاء الاربعة (30/16) 29(/20) (23/14) (24/22).

وكان المنتخب تلقى 3 خسارات في بطولة تشيكيا الدولية امام التشيك وتونس وبولندا.

كما خسر المنتخب مباراتان في بطولة ثلاثية ودية بالعاصمة الروسية موسكو، حيث خسر أمام المنتخب الروسي (71-11)، والمنتخب الإيراني (70-82).

وقبلها خاض بطولة ويليام جونز في الصين تايبيه والتي حقق فيها انتصارين مقابل 6 هزائم، فضلا عن الخسارة وديا من مصر.


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