الرئيسية | رياضة فريق "محامي اربد" يظفر بالبطولة الكروية السادسة لنقابة المحامين

وطنا اليوم- ايهاب مجاهد-فاز فريق "محامي اربد" بالبطولة الكروية السادسة لنقابة المحامين ٢٠١٩ التي اقامتها اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة في النقابة تحت عنوان (الاخاء والمحبة) وذلك للمرة الثالثة بتاريخ مشاركته بالبطولة. وتغلب فريق "محامي اربد" في المباراة النهائية على و فريق محامي "غزاة الشمال اربد" بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي ختام البطولة التي استمرت نحو شهر، قام نقيب المحامين مازن رشيدات بتتويج الفريق الفائز وتسليم الميداليات، وتكريم المنظمين والداعمين للبطولة للتي شارك بها اكثر من عشرين فريقا تنافسوا في الدور الأول على نظام المتاهلين من المجموعات.

وقال رشيدات أن قيام اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة بتنظيم البطولة تحت عنوان (الاخاء والمحبة) في فترة العطلة القضائية ونجاحها في ذلك تعد رساله على وحدة الصف النقابي ووحدة الحال في النقابة بين ابنائها ومنتسبيها وما يسودها من محبة وإخاء.

وشكر رشيدات المنظمين والمشاركين وأعضاء الهيئة العامة على نجاح البطولة.

ومن جانبه عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة المحامي انس شطناوي أن البطولة حققت الهدف المنشود بتعزيز روح المحبة والمودة بين أفراد الهيئة العامه، وخاصة ان البطولة تجمع المحامين من كافة محافظات المملكة، وزيادة اواصر المحبة بينهم خارج أوقات العمل الرسمي وبإطار ترفيهي اجتماعي بحت.

وشكر شطناوي ان كافة المشاركين وأعضاء الهيئة العامة على ما اظهروه من دعم لانجاح البطولة والتي حققت هدفها بزيادة اواصر المحبة والاخاء بين المحامين.

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