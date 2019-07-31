 وطنا نيوز -المحكمة الرياضية تعلن الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا
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المحكمة الرياضية تعلن الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا
التاريخ : 31-07-2019 03:24:13 المشاهدات: 658

وطنا اليوم-عمان:أعلنت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الأربعاء، إبطال قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وتنصيب الترجي الرياضي التونسي بطلًا لدوري الأبطال للعام الثاني على التوالي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الترجي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نبأ عاجلًا قالت فيه "رسمي: التاس يعلن الترجي التونسي بطل إفريقيا".

وألغى حكم المحكمة الرياضية الدولية "تاس"، قرار المكتب التنفيذي للكاف سابقًا، والذي رفض احتساب اللقب للنادي التونسي وقرر إعادة مباراة إياب النهائي أمام الوداد في دولة أوروبية، ليعود اللقب مرة أخرى إلى الترجي.

وبذلك القرار تضع المحكمة الرياضية نقطة النهاية في مسلسل الصراع الطويل على لقب دوري أبطال أفريقيا 2018-2019، والذي شهد جدلًا واسعًا وأحداثًا مشتعلة بين الترجي والوداد.

ورفض فريق الوداد المغربي استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 31 مايو / آيار الماضي في ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو لكنه ثبت تعطل العمل بالفيديو.


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