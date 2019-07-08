قائمة النشامى لغرب اسيا

وطنا اليوم-عمان:استقر المنتخب الوطني لكرة القدم، على قائمته النهائية والتي ضمت (23) لاعباً، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة، والتي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء 30 تموز في العراق.

وبعد عودة النشامى فجر اليوم من معسكر تركيا، اعلن الجهاز الفني للنشامى بقيادة فيتال بوركلمانز، قائمة اللاعبين النهائية للمشاركة في البطولة، حيث ضمت: معتز ياسين، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار وحمزة الدردور.

وينتظر ان يستأنف المنتخب تدريباته في عمان غداً الاربعاء، على ان يجري تمريناً مساء الخميس ويغادر بعده مباشرة الى اربيل للدخول في اجواء البطولة، حيث جاء النشامى على رأس المجموعة الثانية الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت "الاولى" سوريا ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب منتخب البلد المضيف.

ويستهل النشامى مشواره بالبطولة في الرابع من آب المقبل بلقاء البحرين، قبل ان يواجه الكويت بعد ثلاثة ايام، على ان يختتم في العاشر من الشهر ذاته الدور الاول بلقاء السعودية، حيث تقام مباريات المجموعة في مدينة اربيل.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعة فقط الى المباراة النهائية مباشرة والتي ستقام 14 اب في مدينة كربلاء.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 مطلع ايلول القادم، حيث يتنافس النشامى ضمن المجموعة الثانية الى جانب استراليا والصين تايبيه والكويت ونيبال.