الرئيسية | رياضة عقوبات مالية بآلاف الدنانير على الوحدات والفيصلي والرمثا

وطنا اليوم-عمان: قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاثنين، فرض عقوبات مالية على اندية الوحدات، والرمثا، والفيصلي، والكرمل، وأم القطين.

وبحسب القرارات، بلغت مجموع العقوبات على الفيصلي نحو 8 آلاف دينار، وفيما بلغت مجموع العقوبات المالية المترتبة على الرمثا 8.5 آلاف دينار.



وتاليا القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية:



الاطراف



1) نادي الوحدات.



2) نادي الرمثا.



كاس الاردن (المناصير) – تاريخ 24/5/2019.



الوقائـــع



1) قيام جمهور نادي الوحدات بشتم فريق غير موجود على ارض الملعب والحكم بالفاظ نابية.



2) قيام جمهور نادي الوحدات باشعال مفرقعات في الدرجة الثانية.



3) امتناع لاعبي نادي الوحدات عن اجراء المصافحة مع الفريق المنافس والحكام بعد نهاية المباراة.



القرار



بعــد الاطلاع على تقريري مراقب وحكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص الائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :



1) تغريم نادي الوحدات مبلغ (1000) دينار عملا باحكام المواد (95/1 ، 17/1 ، 176).



2) تغريم نادي الوحدات مبلغ (2000) دينار عملا باحكام المواد (98).



3) تغريم نادي الوحدات مبلغ (500) دينار عملا باحكام المواد (53).



قرار قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149) باستثناء البند رقم (3) من القرار.



الاطراف



1) نادي الوحدات.



2) نادي الرمثا.



كاس الاردن (المناصير) – تاريخ 27/5/2019.



الوقائـــع



1) قيام جمهور نادي الوحدات بشتم الحكم بالفاظ نابية.



2) قيام جمهور نادي الوحدات برمي مفرقعات على ارض الملعب.



3) قيام جمهور نادي الرمثا بشتم الحكم بالفاظ نابية.



4) قيام جمهور نادي الرمثا برمي مفرقعات على ارض الملعب.



القرار



بعــد الاطلاع على تقريري مراقب وحكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص الائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :



1) تغريم نادي الوحدات مبلغ (1000) دينار عملا باحكام المواد (95/1 ، 17/1 ، 176).



2) تغريم نادي الوحدات مبلغ (2000) دينار عملا باحكام المواد (98).



3) تغريم نادي الرمثا مبلغ (1000) دينار عملا باحكام المواد (95/1 ، 17/1 ، 176).



4) تغريم نادي الرمثا مبلغ (2000) دينار عملا باحكام المواد (98).



قرار قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149).



الاطراف



1) نادي الكرمل.



2) نادي الفيصلي.



كاس الاردن (المناصير) – تاريخ 24/5/2019.



الوقائـــع



1) قيام جمهور نادي الفيصلي بشتم مدرب الفريق المنافس بالفاظ نابية.



2) قيام جمهور نادي الفيصلي برمي كاسات مياه على ارض الملعب.



3) قيام جمهور نادي الكرمل بشتم الحكم بالفاظ نابية.



القرار



بعــد الاطلاع على تقريري مراقب وحكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص الائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :



1) تغريم نادي الفيصلي مبلغ (1000) دينار عملا باحكام المواد (95/1 ، 17/1 ، 176).



2) تغريم نادي الفيصلي مبلغ (2000) دينار عملا باحكام المواد (95/2 ،17/1 ، 176).



3) تغريم نادي الكرمل مبلغ (400) دينار عملا باحكام المواد (95/1 ، 17/1 ، 176 ،27/11/أ).



قرار قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149) باستثناء بند رقم (3) من القرار.



الاطراف



1) نادي الكرمل.



2) نادي الفيصلي.



كاس الاردن (المناصير) – تاريخ 27/5/2019.



الوقائـــع



قيام جمهور نادي الفيصلي بشتم مدرب الفريق المنافس وفريق غير موجود على ارض الملعب بالفاظ نابية.



القرار



بعــد الاطلاع على تقرير حكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص الائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :



تغريم نادي الفيصلي مبلغ (1000) دينار عملا باحكام المواد (95/1 ، 17/1 ، 176).



قرار قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149).



الاطراف



1) نادي الفيصلي.



2) نادي الرمثا.



كاس الاردن (المناصير) – تاريخ 1/6/2019.



الوقائـــع



1) قيام جمهور نادي الفيصلي بشتم الفريق المنافس وفريق غير موجود على ارض الملعب بالفاظ نابية.



2) قيام جمهور نادي الفيصلي برمي عبوات المياه والحجارة على ارض الملعب.



3) قيام جمهور نادي الفيصلي باشعال الشماريخ والمفرقعات الصوتية والقائها على ارض الملعب.



4) قيام جمهور نادي الرمثا بشتم الحكم بالفاظ نابية.



5) قيام جمهور نادي الرمثا برمي عبوات المياه والحجارة على ارض الملعب.



6) قيام جمهور نادي الرمثا باشعال الشماريخ والمفرقعات الصوتية والقائها على ارض الملعب.



7) قيام جمهور نادي الرمثا بتكسير عدد من المقاعد والقائها على المضمار.



القرار



بعــد الاطلاع على تقريري مراقب و حكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص الائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :



1) تغريم نادي الفيصلي مبلغ (1000) دينار عملا باحكام المواد (95/1 ، 17/1 ، 176).



2) تغريم نادي الفيصلي مبلغ (2000) دينار عملا باحكام المواد (95/2 ، 17/1 ، 176).



3) تغريم نادي الفيصلي مبلغ (2000) دينار عملا باحكام المواد (98).



4) تغريم نادي الرمثا مبلغ (1000) دينار عملا باحكام المواد (95/1 ، 17/1 ، 176).



5) تغريم نادي الرمثا مبلغ (2000) دينار عملا باحكام المواد (95/2 ، 17/1 ، 176).



6) تغريم نادي الرمثا مبلغ (2000) دينار عملا باحكام المواد (98).



1) تغريم نادي الرمثا مبلغ (500) دينار بالاضافة الى قيمة الاضرار وفقا لتكاليف الاصلاح التي تتم من قبل الملعب المعني او من الاتحاد عملا باحكام المواد (97).



قرار قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149) باستثناء البند رقم (7) من القرار.



الاطراف



1) نادي الكرمل.



2) نادي ام القطين.



كاس الاردن (المناصير) – تاريخ 20/5/2019.



الوقائـــع



1) قيام جمهور نادي ام القطين بشتم مدرب الفريق المنافس بالفاظ نابية.



2) قيام جمهور نادي ام القطين بتكسير عدد من المقاعد والقائها تجاه الملعب.



3) قيام لاعب نادي الكرمل محمود فهمي ابوزينة بالتلاسن والتدافع مع لاعب يالفريق المنافس.



4) قيام لاعبي نادي ام القطين التالية اسمائهم (حسام مسلم فياض ، عبدالهادي محمد نزال ، محمد حسن عقيل) بالتلاسن والتدافع ومطاردة لاعب الفريق المنافس.



5) قيام رئيس نادي ام القطين احمد العظامات بمحاولة النزول الى ارض الملعب للتهجم على الحكام وشتم الحكم والاتحاد بالفاظ نابية.



القرار



بعــد الاطلاع على تقريري مراقب و حكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص الائحة التاديبية فقد تقرر ما يلي :



1) تغريم نادي ام القطين مبلغ (200) دينار عملا باحكام المواد (95/1 ، 17/1 ، 176 ،27/11/ب).



2) تغريم نادي ام القطين مبلغ (100) دينار بالاضافة الى قيمة الاضرار وفقا لتكاليف الاصلاح التي تتم من قبل الملعب المعني او من الاتحاد عملا باحكام المواد (97).



3) ايقاف لاعب نادي الكرمل محمود فهمي ابوزينة مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ (400) دينار عملا باحكام المواد (68 ، 27/11/أ).



4) ايقاف لاعبي نادي ام القطين التالية اسمائهم (حسام مسلم فياض ، عبدالهادي محمد نزال ، محمد حسن عقيل) مباراتين رسميتين وغرامة مالية مقدارها (200) دينار عن كل لاعب عملا باحكام المواد (68 ، 27/11/ب).



5) ايقاف رئيس نادي ام القطين احمد العظامات (6) مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (300) دينار عملا باحكام المواد (86 ،89 ، 17/1 ، 27/11/ب).



قرار قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149) بما يخص البند رقم (5) من القرار.



صدر بتاريخ 28/7/2019.



عضو عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة



عمار شبلي رانيا مصاروة يوسف خليليه عمر زرو

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