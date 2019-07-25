 وطنا نيوز -اقالة سيزار صوبر أمين عام اتحاد كرة القدم
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اقالة سيزار صوبر أمين عام اتحاد كرة القدم
التاريخ : 25-07-2019 08:16:47 المشاهدات: 672

وطنا اليوم-عمان:علم أن قرارا صادرا من اتحاد كرة القدم بإقالة، أمينه العام سيزار صوبر من منصبه

وشغل سيزار صوبر منصب مدير مكتب الأمير علي بن الحسين الخاص بمشروع تطوير كرة القدم الآسيوية، وكما سبق له وأن عمل في اتحاد غرب آسيا.

وشارك في اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم والآسيوي والدولي، كما واعتمد سيزار صوبر كمراقب آسيوي منذ عام 2011 ومراقب دولي منذ عام 2013، وكما كان لاعباً سابقاً ولعب في الفئات العمرية لنادي الأهلي والمنتخبات الأردنية.


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