|
بعد محرز.. بلاغ ضد دراجي بسبب زيارة عائلة أبو تريكة
وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل إعلام مصرية، إن محاميا تقدم ببلاغ ضد المعلق الرياضي لدى قناة "بي إن"، الجزائري حفيظ دراجي، بسبب زيارته لعائلة أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة.
وقال محفوظ إن دراجي استخدم الزيارة من أجل ضرب العلاقة بين مصر والجزائر، ومن أجل منح مزيد من التعاطف مع أبو تريكة الذي يحمل أفكار "جماعة إرهابية"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.
ويبدو أن النجم الجزائري رياض محرز سيُضاف إلى لائحة الممنوعين من دخول مصر أو الذين سيتم اعتقالهم من طرف سلطات السيسي بمجرد دخولهم أراضي البلد، بعدما تقدم محامي مصري ببلاغ ضد مهاجم مانشستر سيتي بسبب "تصرفه" خلال حفل تتويج بلده بكأس أفريقيا.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|