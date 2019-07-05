بعد محرز.. بلاغ ضد دراجي بسبب زيارة عائلة أبو تريكة

وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل إعلام مصرية، إن محاميا تقدم ببلاغ ضد المعلق الرياضي لدى قناة "بي إن"، الجزائري حفيظ دراجي، بسبب زيارته لعائلة أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة.

وذكرت صحف مصرية، أن المحامي أيمن محفوظ تقدم ببلاغ لدى النائب العام المصري، زعم فيه أن نشر دراجي مشاهد من زيارة لعائلة أبو تريكة، من شأنه إحداث فتنة وإثارة الجدل.

وقال محفوظ إن دراجي استخدم الزيارة من أجل ضرب العلاقة بين مصر والجزائر، ومن أجل منح مزيد من التعاطف مع أبو تريكة الذي يحمل أفكار "جماعة إرهابية"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وأوضح دراجي أن "أبو تريكة المتعاطف مع الفكر الإخواني مدرج علي قوائم الإرهابيين، وأن إقامة أبو تريكة مع دراجي بقطر التي تكن العداء لمصر في حد ذاته خيانة لأوطانهم".

وكان دراجي الذي حضر إلى القاهرة للتعليق على مباريات كأس أمم أفريقيا، زار عائلة أبو تريكة، وسط تفاعل واسع من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن النجم الجزائري رياض محرز سيُضاف إلى لائحة الممنوعين من دخول مصر أو الذين سيتم اعتقالهم من طرف سلطات السيسي بمجرد دخولهم أراضي البلد، بعدما تقدم محامي مصري ببلاغ ضد مهاجم مانشستر سيتي بسبب "تصرفه" خلال حفل تتويج بلده بكأس أفريقيا.

وكان قائد المنتخب الجزائري ومهاجم مانشستر سيتي، قد تجاهل السلام على رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة خلال تسليم كأس البطولة لعام 2019 على استاد القاهرة، أمس الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، محرز وهو يصافح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والشخصيات الحاضرة قبل أن يدير ظهره دون أن يصافح مدبولي ويعود لتسلم الكأس.