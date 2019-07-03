هذه الدول التي سيواجهها النشامى بكأس العالم قطر 2022

وطنا اليوم-عمان:حل المنتخب الأردني في المجموعة الثانية في الصفيات المزدوجة لكأس العالم في قطر وكأسس الامم الاسيوية في الصين ، برفقة كل من استراليا تايوان، الكويت، نيبال. جاء ذلك خلال القرعة المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسیا 2023 والتي جرت في مقر الاتحاد الآسیوي لكرة القدم بالعاصمة المالیزیة كوالالمبور ظهر الأربعاء.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي :

المجموعة الأولى: الصين، سوريا، الفلبين، مالديف، جوام المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، تايوان، الكويت، نيبال المجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، هونج كونج، كمبوديا المجموعة الرابعة: السعودية، أوزبكستان، فلسطين، اليمن، سنغافورة المجموعة الخامسة: قطر، قيرغيزستان، عمان، الهند، أفغانستان، بنجلاديش المجموعة السادسة: اليابان، طاجيكستان، ميانمار، منغوليا المجموعة السابعة: الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا، أندونيسيا المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان، سيريلانكا

وكانت المنتخبات قسمت الى 5 مستويات جاء النشامى في المستوى الثاني منها ، وكانت على النحو التالي :

المستوى الأول: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، الصين

المستوى الثاني: العراق، أوزبكستان، سوريا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن

المستوى الثالث: فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين

المستوى الرابع: تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا

المستوى الخامس: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلادش، منغوليا، غوام، سريلانكا

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخبا سیتم توزیعھا على 8 مجموعات، بحیث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتین، وتقام منافسات ھذا الدور خلال الفترة من 5 أیلول (سبتمبر) 2019 ولغایة 9 حزیران (یونیو) 2020.

ویتأھل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني “المجموع 12 فریقا” إلى نھائیات كأس آسیا 2023 والدور النھائي من تصفیات كأس العالم 2022 في قطر .. في المقابل، فإن المنتخبات الـ24 التالیة تتنتقل للمنافسة إلى المرحلة التالیة من تصفیات كأس آسیا، للمنافسة على المقاعد المتبقیة في نھائیات كأس آسیا 2023 في الصین.

ويمنع التقاء منتخبين من ذات المستوى في مجموعة واحدة، إذ يجب أن تضم كل مجموعة منتخباً من كل مستوى من المستويات الخمسة.